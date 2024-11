Tendência internacional: Cinema promove concurso de sósias de Selton Mello; entenda

O Estação NET Rio, tradicional cinema de Botafogo, na Zona Sul carioca, anunciou a realização de um concurso peculiar. No próximo domingo, 1º, às 15h, o estabelecimento realizará uma competição para encontrar o melhor sósia do ator Selton Mello.

Concurso no Rio vai eleger melhor sósia de Selton Mello Foto: Alex Silva/Estadão

O evento segue uma tendência internacional de concursos similares, que já homenagearam astros como Timothée Chalamet, Paul Mescal e Jeremy Allen White. O vencedor será premiado com cinco ingressos para assistir a qualquer filme em cartaz na rede.

A iniciativa coincide com um momento especial na carreira do ator homenageado, que interpreta Rubens Paiva em Ainda estou aqui, filme dirigido por Walter Salles, ao lado de Fernanda Torres. O concurso também antecede o lançamento de O Auto da Compadecida 2, nova produção estrelada por Mello que deve chegar aos cinemas no dia 25 de dezembro.

O próprio Selton Mello compartilhou o post em suas redes sociais: “olha só que evento peculiar. Eu adoraria poder ir, somente pelo prazer de ficar em terceiro lugar”.