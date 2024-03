Quem é Nader Fares, bilionário brasileiro apontado como suposto novo affair de Jade Picon?

Nader, de 31 anos, faz parte da elite financeira do país, ocupando uma posição de destaque na direção das Lojas Marabraz, conhecida rede de varejo, além de ter participações em outros negócios, principalmente em São Paulo, onde mora.

Sua influência já foi reconhecida pela revista Forbes, que o listou entre os jovens mais influentes do Brasil antes dos 30 anos, em 2019. De acordo com a publicação, Fares tem formação em administração e especialização em e-commerce pela UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles). Ele assumiu o controle da empresa familiar com apenas 27 anos.