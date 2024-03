Wanessa compartilha reencontro com Zezé di Camargo após expulsão do BBB 24; veja

Wanessa Camargo usou o Instagram para compartilhar uma foto do reencontro com Zezé di Camargo, após ser expulsa do Big Brother Brasil 24. A cantora deixou o reality show no último sábado, 2, e ainda não havia se encontrado com o pai.

Na foto, os dois estão abraçados. "Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade", escreveu a artista. "Pensa em uma vontade que eu estava para ganhar esse abraço? É bom demais", respondeu Zezé. Nos comentários, internautas celebraram o reencontro dos dois. "Felicidades, Wanessa! Volte como uma fênix", comentou um seguidor. Rodriguinho, cantor e ex-participante do reality show, comentou a foto com corações.

Zezé di Camargo e Wanessa Camargo. Foto: @zezedicamargo via Instagram

Na última terça-feira, 5, Wanessa fez a sua primeira aparição nas redes sociais após ser expulsa do BBB 24. “Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias tem sido bem difíceis para mim”, começou.

Na postagem, a filha de Zezé di Camargo disse que o BBB foi a experiência mais desafiadora de sua vida. “Foi um choque sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa”, disse.

Ela ainda pediu desculpas a quem se sentiu ofendido por palavras e atitudes dela dentro da casa. “A gente está em um processo de aprendizado constante para a gente evoluir e eu quero muito evoluir”, finalizou.

Relembre o caso

A cantora Wanessa Camargo foi chamada para o confessionário do BBB 24 após ter sido acusada de agressão por Davi. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais no sábado, 2, após a artista ter acordado o motorista de aplicativo com um tapa na perna. O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

No dia da expulsão, o Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Wanessa, que negou que a cantora tenha ameaçado a integridade física do participante. A equipe ainda acusou Davi de ter acordado a colega “no susto” no mesmo dia.

Na ocasião que levou à expulsão da sister, a cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: “Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara”. (Assista ao vídeo acima).

Logo em seguida, o participante do reality show pediu para ir ao confessionário falar sobre o ocorrido. Em conversa com outros participantes, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna.