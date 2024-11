Vans abre loja temporária em Pinheiros com lançamentos da Bape, Potato e Clash The Wall

Vans x Bape Sk8-Mid Foto: Vans/Estadão

A Vans anuncia a chegada da linha Premium Classics no Brasil. A nova categoria, que eleva os tradicionais modelos da marca a um novo patamar de design, construção e conforto, será inicialmente disponibilizada em uma loja temporária no Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo, a partir do dia 7 de novembro. A loja, que permanecerá aberta até o dia 30 de novembro, não só oferecerá uma seleção especial de produtos da linha Premium Classics, mas também sediará uma série de ativações culturais nos finais de semana de novembro (dias 9, 16, 23 e 30). Essas atividades, que contarão com a colaboração dos parceiros Guadalupe Store e YourID, serão abertas ao público mediante inscrição pela plataforma Sympla, prometendo enriquecer a experiência dos visitantes com a essência criativa da Vans.

PUBLICIDADE A linha Premium Classics da Vans revisita modelos como o Authentic, Old Skool e Sk8-Hi, elevando-os com acabamentos de alta qualidade e mais conforto. A introdução das novas palmilhas Sola Foam ADC, destacadas por sua durabilidade e design sem emendas, visa proporcionar um ajuste perfeito e um conforto duradouro. Além disso, detalhes como a vira de borracha envernizada não só conferem um acabamento sofisticado, mas também protegem o calçado contra a acumulação de sujeira. “A ideia é proporcionar aos nossos consumidores uma experiência de marca elevada, condizente com a categoria Premium Classics. Nosso propósito é proporcionar a expressão criativa e essa categoria nos conecta com o melhor desse pilar. Tudo será atrelado à arte, design e música com nossos parceiros Guadalupe e Your ID, que nos ajudam a elevar a categoria há anos.”, afirma Pietro Giovanelli, diretor da Vans no Brasil.

Para energizar ainda mais o espaço, a Vans vai incluir, na abertura da pop-up store no dia 7, a venda de três produtos há tempos desejados pelos sneakerheads brasileiros: as collabs Vans x Bape e Vans x Imran Potato e a linha Clash The Wall. Desde sua primeira colaboração em 2021, Bape e Vans têm explorado o potencial de suas parcerias, sempre elevando o patamar das criações conjuntas. A Bape, com sua longa história de colaborações notáveis no mundo dos tênis, agora volta sua atenção para a Vans, trazendo um novo olhar sobre as silhuetas amadas pela cultura do skate.

O Sk8-Mid mantém um perfil relativamente conservador, com a estampa camuflada da Bape se estendendo do painel lateral até o calcanhar, enquanto o nome da marca é destacado em borracha vulcanizada na entressola. A colorway em verde-oliva e preto oferece uma abordagem mais sóbria em comparação com coleções anteriores, mas não menos impactante, haja vista a sola translúcida camuflada que os modelos ostentam.

Por outro lado, o Old Skool se aventura em território mais experimental. A silhueta clássica é adornada com a camuflagem verde-oliva, que alterna em cada lado do tênis, oferecendo um contraste visual intrigante. O detalhe mais notável é a impressão em rosa e azul no lado direito de cada sneaker, substituindo a stripe típica da Vans pelo logotipo da Bape Star, uma jogada ousada que simboliza a fusão das identidades das duas marcas. Os preços refletem a exclusividade e o design inovador da colaboração, com o Old Skool sendo oferecido a R$ 750 e o Sk8-Mid a R$ 850.

Já a colaboração com o renomado designer Imran Potato, conhecido por sua abordagem única e humorística à moda, chega com a divisão Made For The Elements (MTE). Esta parceria marca a continuação da bem-sucedida colaboração entre a Vans e Imran, que teve início em 2022, destacando-se por peças que combinam humor, estilo e personalidade.

Nascido e criado em Nova Jersey, Imran Potato tem se destacado no mundo da moda por sua capacidade de subverter expectativas, utilizando o humor como uma ferramenta para desafiar normas e inspirar seu público. Sua identidade criativa única e sua abordagem disruptiva ao design encontram um novo terreno na colaboração com a Vans, especialmente na divisão MTE, conhecida por suas silhuetas robustas e preparadas para enfrentar os elementos.

A coleção apresenta uma nova interpretação da icônica silhueta Knu Skool, originalmente lançada em 1998 e reintroduzida exclusivamente pela Vans Japan. Para esta edição, Imran Potato elevou o design do Knu Skool MTE, incorporando elementos superdimensionados e exagerando suas características. O resultado é um cabedal impermeável de camurça com costura reforçada, complementado pela icônica Side Stripe da Vans em uma versão 3D e um solado tratorado, oferecendo não apenas um visual distinto nas cores black e navy, mas também funcionalidade e durabilidade.

Na Clash The Wall, a Vans homenageia o trabalho icônico do artista Sterling Ruby, que é conhecido por sua experimentação têxtil. Os quatro clássicos da Vans - Authentic 44, Old Skool 36, Sk8-Hi 38 e Mid-Skool 37 - combinam seus principais elementos de marca para criar um tênis que reflete a verdadeira essência da Vans.

A partir do dia 21 de novembro, os entusiastas da marca poderão encontrar os produtos da linha Premium Classics em outras localidades, incluindo as Vans Store LAPI, Paulista e Cidade Jardim em São Paulo, e na Vans Store Ipanema, no Rio de Janeiro.

O projeto LAPI, que visa revitalizar a região do Largo da Batata, acolhe a loja Premium Classics como parte de sua iniciativa. Este movimento sublinha o compromisso da Vans com a promoção da expressão criativa e com a oferta de produtos que não só respeitam a herança da marca, mas também empurram os limites da inovação e do design.

Serviço

Vans Premium Classics / Rua Fernão Dias, 604 - Largo da Batata, Pinheiros (Dentro do complexo LAPI) / Segunda a sábado: 10h às 20h / Domingo: 11h às 17h