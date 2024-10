‘A Fazenda’: Fernando Presto, Juninho Bill e Larissa Tomásia estão na estão na segunda Roça

Antes de tudo, a apresentadora Adriane Galisteu desmascarou o plano de Sacha, que estava com os poderes do lampião. No início do programa, ela mostrou quando Sacha e Larissa combinam sinais para que ele passasse informações. Em seguida, ela deu um sermão que alcançou todos os participantes.

“A gente acabou de ver o momento em que você e a Larissa combinaram sinais sobre o poder do lampião. Como você passou pra Larissa, os poderes de hoje são cancelados. A gente está de olho em tudo. Esse jogo tem regras e elas têm que ser respeitadas”, comentou Galisteu ao vivo.