Resumo BBB 24: Festa da Líder é marcada por desabafos e críticas entre participantes; veja destaques

As duas continuaram discutindo as atitudes de outros participantes, com Yasmin expressando frustração sobre repetir argumentos sem ser ouvida: “Eu tinha desistido já de discutir, porque sabe quando você repete, repete e a pessoa não muda a tecla?”. Wanessa, enfatizando a importância de se posicionar, respondeu: “Não pode, tem que bater junto. Porque o que parece, quando a gente cala, a gente consente”.

O diálogo entre elas também abordou a decepção com Alane, com Wanessa mencionando: “Mas que foi decepção a Alane, foi”. Yasmin criticou a tendência de Alane de se colocar como vítima em situações de conflito: “Só que ela faz isso com todo mundo que bate de frente com ela, ela deixa a pessoa como errada e ela de vítima. Ela distorce absolutamente tudo. Ela é assim, é quem ela é”.