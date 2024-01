BBB 24: Quais Pipocas já atingiram 1 milhão de seguidores no Instagram? Veja a lista

O Big Brother Brasil 24 não decepcionou no quesito “movimentação do jogo”. Pouco após uma semana no ar, o programa já tem um enredo bem formado, com vilões estrategistas e favoritos carismáticos do público. Leia a análise dos potenciais vilões e favoritos da edição aqui.

Enquanto os Camarotes ainda engatinham nas suas próprias estratégias de jogo, integrantes do Pipoca assumiram o protagonismo do reality. Carisma, posicionamento e narrativa parecem ser os segredos para vencer o programa ou, pelo menos, chegar até a final.

Beatriz foi a primeira participando do Pipoca no BBB 24 a alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Dos 20 anônimos confirmados no BBB 24, apenas três já conseguiram o feito de conquistar o público e chegar a 1 milhão de seguidores no Instagram. Veja, abaixo, quais foram eles.

Beatriz

A vendedora do Brás foi a primeira dos Pipocas a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Em uma semana de jogo, Beatriz mostrou ter carisma e virou figura onipresente nos memes da edição. Ela viralizou antes mesmo de entrar no reality com alguns vídeos em que atua como vendedora. Veja alguns aqui.

Davi

O motorista de aplicativo criou seu Instagram em dezembro, mas já conseguiu atingir a marca de 1 milhão de seguidores. Davi foi escolhido pelo público no Puxadinho e já teve momentos marcantes na casa.

Internautas começaram a compartilhar registros de mesas postas por ele na Xepa e o brother já protagonizou uma briga intensa com Nizam. Ele também recebeu críticas após usar um termo considerado homofóbico durante a discussão. Michel o alertou sobre o uso e Davi se desculpou com o brother.

Isabelle

Outra participante escolhida pelo público do Puxadinho também já conquistou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Isabelle mostrou que não tem medo de se posicionar na casa.

Após ser escolhida no Na Mira do Líder por Rodriguinho, ela alertou o cantor sobre o uso do termo “índia”, usado de forma pejorativa para se referir aos indígenas. Isabelle também se posicionou firme ao lado de Davi depois do Sincerão.

“Ele é um ser humano, não posso ver um ser humano passando pelo que ele está passando e conversando com as pessoas ali, fingindo que não tem nada acontecendo. Ontem ele não tinha nem onde dormir”, declarou à época, em conversa com Vinicius.