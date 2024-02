Ferrugem discorda de fala de Rodriguinho sobre fama desprezada dentro do BBB 24; confira

Nesta última quinta-feira, 8, o cantor Ferrugem postou em seus stories do Instagram comentários relacionados a uma fala de Rodriguinho no reality show Big Brother Brasil, em conversa com Mc Bin Laden. O brother disse: “Eu e você fazemos a mesma coisa que os artistas que vêm aqui fazem (se referindo aos artistas dos shows).”, “Você vai chegar para o Thiaguinho e mandar ele limpar a cozinha?”. O trecho repercutiu nas redes.

Rodriguinho continuou, dizendo que não gosta que esqueçam do fato de que é cantor, mas que “esquecem o tempo todo isso aqui dentro”.

Ferrugem rebate comentários de Rodriguinho dentro do BBB Foto: Reprodução / Rede Globo / Instagram / @ferrugem @rodriguinho