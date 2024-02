Isabelle participou de outro reality antes do BBB 24; veja como foi

Isabelle Nogueira, participante do Big Brother Brasil 24 Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A participante do Big Brother Brasil 24, Isabelle Nogueira, viralizou recentemente nas redes sociais por ter participado de outro reality show em 2018, o Peladão a Bordo. Depois da decadência da amizade entre Isabelle e Davi, internautas suspeitam que a estratégia da sister no BBB seja a mesma que ela utilizou no programa anterior para eliminar uma participante que considerava amiga.

O reality Peladão a Bordo é transmitido pela TV A Crítica, e confina 14 participantes mulheres durante 40 dias em um iate, enquanto participam de provas, navegando pelo Rio Negro. Isabelle ganhou o reality com 54,1% dos votos, contra a vice Juliana Larrat. No vídeo de apresentação de Isabelle como ganhadora do programa, internautas reclamam: “Chocada com a personagem que ela montou para o BBB”. Outro diz: “Um perfil completamente diferente”.

Alguns também exprimiram desgosto na amizade que Isabelle firma com Davi, alertando que a sister poderia usar a justificativa do primeiro reality para eliminá-lo. Na ocasião, Isabelle votou em outra participante que considerava amiga, pois “gostaria que ela encontrasse o filho”. Eles comentam também como o rosto de Isabelle mudou nos comentários, após procedimentos estéticos que ela fez após sair de Peladão a Bordo. Confira trecho de Isabelle que viralizou nas redes:

Davi e Isabelle chegaram a brigar na última festa, depois de Isabelle conversar com Michel e Giovanna durante a noite e ser confrontada por Davi por ter se aliado a eles. Os dois conversaram na cozinha, e Davi disse: “Essas pessoas que tu tem como próximo, tem pessoas que são próximas deles que são meus adversários”. Em seguida, Isabelle chamou Raquele para o quarto Fada, começou a chorar e foi consolada pela sister. O resumo da noite em que Isabelle e Davi brigaram pode ser visto aqui.