Netflix: 5 filmes que saem do ar em breve e valem a pena assistir neste fim de semana

A Netflix conta com diversas estreias e lançamentos a cada mês, mas também com a saída de filmes e séries do catálogo. O Estadão separou cinco longas que valem a pena ser vistos pelos assinantes da plataforma antes que saiam do ar, nesta semana.

'Easy A', ou 'A Mentira', em português, com Emma Stone, mostra uma jovem que se mete em situações típicas do high school para se tornar popular. Foto: Adam Taylor - © 2010 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Há produções para públicos variados, como a ação Drive, que traz Ryan Gosling como um dublê de Hollywood que dirige perigosamente para cometer crimes na vida real, ou a comédia adolescente A Mentira, um dos primeiros protagonizados por Emma Stone. Há ainda a comédia romântica Não Sei Como Ela Consegue, com Sarah Jessica Parker e Pierce Brosnan.

Na parte de animações, há O Príncípe do Egito, que marcou uma geração de jovens dos anos 1990, da DreamWorks, e o simpático e colorido Tá Chovendo Hambúrguer, mais recente, de 2009. Em inglês, o protagonista é dublado por Bill Hader (Barry).

A Mentira (2010) - filme - 1.º de dezembro

Drive (2011) - filme - 1.º de dezembro

Continua após a publicidade

Não Sei Como Ela Consegue (2011) - filme - 30 de novembro

Tá Chovendo Hambúrguer (2009) - filme - 1.º de Dezembro