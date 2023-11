Streaming em novembro: séries e filmes que estreiam neste mês na Netflix, HBO, Prime, Apple e mais

As estreias deste mês de novembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira alguns dos destaques abaixo, em ordem de lançamento.

Sly (Netflix) - 3 de novembro

De forma semelhante à feita no documentário sobre Arnold Schwarzenegger recentemente, desta vez a Netflix aposta em um retrato da trajetória de Sylvester Stallone, mostrando os altos e baixos do ator e ícone dos filmes de ação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (HBO Max) - 3 de novembro

Lançado no último mês de junho, o filme mais recente do Aranhaverso chega à plataforma da HBO no começo deste mês.

Nyad (Netflix) - 3 de novembro

Com Jodie Foster, Annette Bening e Rhys Ifans, o filme mostra a história de uma nadadora que, aos 60 anos, quis cruzar, a nado, o mar que separa a costa de Cuba da Flórida, nos Estados Unidos. O longa mostra a insistência da nadadora mesmo diante das falhas nas tentativas e de todos os percalços enfrentados. Baseado em história real.

Últimas Férias (Star+) - 8 de novembro

A série brasileira se passa durante uma animada viagem de férias, um grupo de jovens em seu último ano como universitários acaba surpreendido com uma morte, mudando o astral do passeio e abrindo margem a uma série de perguntas sem resposta.

Meu Papai (Ainda) é Noel - 2.ª Temporada (Disney+) - 8 de novembro

Ainda estamos em novembro, mas o clima natalino já começa a se instalar nas plataformas de streaming, incluindo esta bem-humorada série da Disney.

007: Road To A Million (Prime Vídeo) - 10 de novembro

A ideia do reality show é trazer pessoas comuns de variados países, meios sociais e estilos de vida para disputar uma aventura com desafios inspirados nas histórias do agente secreto James Bond. Detalhe: a dupla vencedora receberá o prêmio de 1 milhão de libras.

O Assassino (Netflix) - 10 de novembro

Dirigido por David Fincher, o filme estrelado por Michael Fassbender mostra os bastidores da vida de um assassino profissional, incluindo momentos de ação e outros nos quais tenta passar despercebido pela sociedade. Estreia em 10 de novembro de 2023.

For All Mankind - 4.ª Temporada (Apple TV+) - 10 de novembro

Os novos episódios se passam oito anos após o fim da 3.ª temporada da série que retrata a vida em Marte por um programa espacial, incluindo o tenso relacionamento entre moradores do planeta.

DNA do Crime (Netflix) - 14 de novembro

Com Maeve Jinkings e Rômulo Braga no elenco e dirigida por Heitor Dhalia, a série aborda o trabalho de agentes da Polícia Federal que investigam uma quadrilha que rouba bancos e o crime organizado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Estreia em 14 de novembro de 2023.

The Crown - 6.ª Temporada - parte 1 (16 de novembro)

A última temporada da série sobre a família real britânica foi dividida em duas partes. A primeira estreia em 16 de novembro. A parte 2 da 6.ª temporada estreia em 14 de dezembro.

Monarch: Legado de Monstros (Apple TV+) - 17 de novembro

A série estrelada por Kurt e Wyatt Russell se passa no “monsterverse”, após a batalha entre Godzilla e os Titãs que destruiu a cidade de São Francisco. A trama segue dois irmãos que vão atrás do que há por trás da organização secreta Monarch. Serão liberados novos episódios semanais até o final da temporada, em 12 de janeiro.

Scott Pilgrim: A Série (Netflix) - 17 de novembro

Inspirado nas histórias em quadrinhos feitas por Beyan Lee O’Malley, que já renderam um filme de mesmo nome estrelado por Michael Cera, a série animada mostra a história de Scott tentando conquistar Ramona Flowers, mas, para isso, tendo que enfrentar alguns de seus ex-namorados. Estreia em 17 de novembro de 2023 na Netflix.

Round 6: O Desafio (Netflix) - 22 de novembro

Trata-se de uma versão reality show dos desafios aterrorizantes da série sul-coreana Round 6, que fez sucesso na Netflix há alguns anos. A ideia é replicar os cenários e a maior parte das tarefas - evidentemente, sem as mortes, mas com eliminações tirando os participantes da disputa por um prêmio de US$ 4,56 milhões. Estreia em 22 de novembro na Netflix.

RBD (Globoplay)

Além da turnê ‘revival’ que animou os fãs, os episódios da novela mexicana adolescente que fez sucesso na década de 2000 ficarão disponíveis no streaming da Globo. Apesar de sabermos que será em novembro, a data exata ainda não foi anunciada.