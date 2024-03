Participante do Big Brother Argentina desiste do reality show após sofrer ameaça de morte na casa

Após a eliminação de Lisandro ser anunciada por Santiago Del Toro, o apresentador do reality show, outra participante anunciou a sua desistência do programa. Aos prantos, Agostina afirmou: “Não vou conviver com quem me ameaça de morte”.

O motivo do choro era a permanência de Furia, sister que estava na berlinda ao lado do eliminado. A participante comemorou a desistência. “Obrigado, furiosos! Deixem ela”, disparou.