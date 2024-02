Real Madrid, Disney, Neymar: Veja onde repercutiu o ‘calabreso’ do Davi no BBB 24

A cultura pop brasileira tem um novo fenômeno viral: “Calma, calabreso”. A frase, lançada pelo humorista Toninho Tornado e popularizada por Davi no reality show Big Brother Brasil 24, saiu da casa mais vigiada do País e está marcando presença em múltiplas esferas da sociedade brasileira.

Calma, calabreso! Gíria viraliza após discussão de Davi do BBB 24 Foto: Reprodução de tela/ Globo/ @disneyplusbr via Instagarm

Inicialmente, a expressão gerou debates sobre possíveis conotações gordofóbicas, mas foi prontamente esclarecida por Tadeu Schmidt, o apresentador do programa, como não pejorativa. Desde então, “Calma, calabreso” se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, se espalhando por músicas, campanhas publicitárias, e até mesmo sendo mencionada em posts de grandes entidades e marcas internacionais.

Música e Remixes: a arte imita a vida

O impacto da expressão foi imediato no cenário musical. A banda baiana La Furia rapidamente lançou uma música intitulada Calma, calabreso, cujos versos narram as peripécias de um personagem nervoso, em uma alusão direta à frase.

Rafa Dias, integrante da banda Àttooxxá, foi além, criando um remix da expressão de Toninho Tornado e incentivando seus seguidores nas redes sociais a interagirem, criando vídeos com o som. O artista, destacando a facilidade e rapidez na criação do remix, também disponibilizou o link para download, aumentando ainda mais a viralização da expressão.

No mundo do entretenimento: a Disney entra na onda

O fenômeno “Calma, calabreso” não passou despercebido pelo gigante do entretenimento, Disney+. A plataforma fez um post criativo associando a expressão ao personagem Raiva, do aclamado filme Divertidamente, mostrando que até os grandes nomes da indústria cultural estão atentos ao que acontece no cotidiano brasileiro.

Nos campos do esporte: o Real Madrid e a expressão brasileira

O alcance de “Calma, calabreso” atravessou fronteiras, chegando até mesmo ao prestigiado clube de futebol Real Madrid. A equipe espanhola, reconhecendo o potencial viral da expressão, fez uma publicação com a frase, envolvendo os jogadores Vinícius Júnior e Joselu Mato, ilustrando como o fenômeno transcendeu o cenário nacional, ganhando destaque no cenário internacional.

A virada do meme com Neymar

A onipresença do meme “Calma, Calabreso” não poupou nem as estrelas do futebol, com Neymar entrando no jogo das redes sociais. O jogador, aos 31 anos, publicou o meme, adicionando sua própria marca à tendência que se originou após um acalorado debate entre Davi e Lucas Henrique no BBB 24. A reação dos internautas, contudo, foi uma mistura de criatividade e ceticismo.

