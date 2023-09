Sandy e Lucas cantam juntos após divórcio e fãs choram no ‘Altas Horas’; confira mais detalhes

Sandy e Lucas Lima estarão no Altas Horas no próximo sábado, 30, e as primeiras imagens da prévia do programa começaram a ser divulgadas nesta quinta-feira, 28, durante a programação da Globo.

Nas imagens, Sandy aparece cantando com Meu Disfarce, com o pai Xororó, Me Espera, com o cantor Thiaguinho, e a música Areia, com o agora ex-marido Lucas Lima. Vale ressaltar que a canção Me Espera foi composta pelo casal durante um momento de crise. No teaser apresentado, Lucas aparece cantando do seu assento, próximo da plateia.

Outros trechos do comercial mostram ainda algumas pessoas se emocionando e fãs chorando. A locução se limita a dizer que o programa será muito “especial e emocionante”.

A participação dos cantores no Altas Horas foi gravada na última terça-feira, 26, um dia após o anúncio do divórcio. Apesar de nenhum detalhe sobre a gravação ter sido confirmado pela Rede Globo – pessoas que estavam presentes disseram que celulares foram proibidos.