‘The Masked Singer’: Emílio Dantas é eliminado como Pé de Alface; veja como foi o 6º episódio

O 6.º episódio da 4.ª temporada do The Masked Singer Brasil foi ao ar hoje, domingo, 25, na Globo. No início do programa anterior, havia sido definido que se apresentariam hoje os participantes Pé de Alface, Preguiça, Mamãe Abacate e Bode, cantando músicas no tema da ‘sofrência’. O Alface foi eliminado, e sua identidade revelada: Emílio Dantas.

PUBLICIDADE “Muito feliz de ter chegado até aqui. Consegui fazer tudo que eu queria”, valorizou o artista eliminado, que destacou também sua intenção de que seus filhos o vissem sendo ‘desmascarado’ na TV. Além da apresentação de Ivete Sangalo e reportagem de Kenya Sade, o programa traz como jurados José Loreto, Sabrina Sato, Paulo Vieira e Taís Araújo. A sertaneja Mari Fernandez participou como jurada convidada.

Emílio Dantas após a revelação da identidade do 'Pé de Alface' no 'The Masked Singer Brasil' Foto: Reprodução de 'The Masked Singer Brasil' (2024)/TV Globo

Participantes da 4.ª temporada do 'The Masked Singer Brasil', em 2024 Foto: Maurício Fidalgo/TV Globo

O 6.º episódio do The Masked Singer Brasil 2024

Na introdução do programa, Ivete Sangalo cantou a música Melhor Sozinha ao lado de Mari Fernandez. O primeiro participante a cantar foi o Pé de Alface, com a música Forget You (Cee Lo Green). Na sequência, a Preguiça apareceu com Você Me Vira a Cabeça (Alcione). A terceira a se apresentar foi a Mamãe Abacate, com a canção I Just Called To Say I Love You (Stevie Wonder). Por fim, o Bode entoou Alvejante (Priscila Senna e Zé Vaqueiro).

A votação das apresentações iniciais teve os seguintes resultados: Bode (60%), Preguiça (25%), Mamãe Abacate (9%) e Pé de Alface (6%). Com isso, os dois primeiros garantiram presença na próxima etapa do Masked Singer, enquanto os dois últimos voltaram ao palco para novas apresentações.

O Alface escolheu a música Cilada (Molejo), e a Mamãe Abacate apostou em Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (Roberto Carlos). Os jurados escolheram salvar a Mamãe Abacate, eliminando o Pé de Alface e revelando a sua identidade: Emílio Dantas.

Confira abaixo os palpites que cada um fez sobre quem são os participantes mascarados e assista a um vídeo das apresentações.

Os participantes do 6.º episódio do Masked Singer e os palpites dos jurados

Pé de Alface

José Loreto - Jesus Luz

Sabrina Sato - Henri Castelli

Paulo Vieira - Naldo Benny/Caio Castro

Taís Araújo - Lucas Gutierrez

Mari Fernandez - Marcos Mion

2.ª leva de palpites (antes da eliminação):

José Loreto - Eri Johnson

Sabrina Sato - Fred do Desimpedidos

Paulo Vieira - Fred do Desimpedidos

Taís Araújo - Rafael Portugal

Mari Fernandez - Marcos Mion

Preguiça

José Loreto - Regiane Alves

Sabrina Sato - Naiara Azevedo

Paulo Vieira - Pitty Webo/Naiara Azevedo

Mari Fernandez - Gabi Martins/Paula Mattos

Mamãe Abacate

José Loreto - Letícia Lima

Sabrina Sato - Leandra Leal

Paulo Vieira - Pastora Lúcia/Tati Lopes

Taís Araújo - Carolina Dieckmann

Mari Fernandez - Solange Almeida

Bode

José Loreto - Johnny Hooker/Silvero Pereira

Sabrina Sato - Wesley Safadão

Paulo Vieira - Zezo, príncipe dos teclados/Xande de Pilares

Mari Fernandez - Bráulio Bessa

Quem são os participantes já revelados no The Masked Singer Brasil em 2024

1.º eliminado: Louro Mané (ETzinho)

2.º eliminado: Popó (Chimarrão)

3º eliminado: Supla (Livro)

4.º eliminado: Karol Conká (Trevo da Sorte)

5.º eliminado: Diogo Almeida (Cuco)