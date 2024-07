O que a chuva atrapalhou nas Olimpíadas de Paris neste sábado

A chuva que caiu em Paris desde as primeiras horas deste sábado, 27, atrapalhou a programação de algumas modalidades dos Jogos Olímpicos 2024.

Por questão de segurança, já que a pista é a céu aberto, o skate street masculino precisou ser adiado para segunda-feira, 29. Os horários foram mantidos: as preliminares às 7 horas (horário de Brasília) e as finais às 12 horas (horário de Brasília).

Chuva atrapalhou a programação deste sábado, 27, das Olimpíadas de Paris Foto: Loic Venance/AP

PUBLICIDADE O Brasil tem três representantes na modalidade: Kelvin Hoefler, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna. Outra modalidade prejudicada pela chuva foi o tênis - masculino, feminino e duplas. O complexo de Roland Garros conta apenas com duas quadras que possuem teto retrátil e por isso poucas partidas aconteceram neste sábado, 27.

Candidatos ao ouro, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic não encontraram dificuldades para vencerem seus jogos diante do libanês Hady Habib e do australiano Matthew Ebden, respectivamente.

No feminino, a número 1 do mundo Iga Swiatek passou pela romena Irina-Camelia Begu. As partidas das brasileiras Bia Haddad Maia e Laura Pigossi contra a francesa Varvara Gracheva e a ucraniana Dayana Yastremska foram adiadas.

A chuva já havia atrapalhado a Cerimônia de Abertura realizada na última sexta-feira, 26. Mas a previsão é que o tempo melhore em Paris a partir deste domingo, 28.