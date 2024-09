Alan Ruschel dispensa piedade e se reconstrói no futebol: ‘Sou atleta, não um sobrevivente’

Um dos três atletas da Chapecoense que sobreviveram ao acidente com o avião da LaMia que caiu nos arredores de Medellín, em 28 de novembro de 2016, Ruschel experimenta, aos 35 anos, a melhor fase de seus 16 anos de carreira profissional. É titular, capitão e uma das lideranças do Juventude, time no qual começou a sua trajetória e no qual espera terminá-la. Na última partida, diante do Fluminense, completou 150 jogos com a camisa da equipe gaúcha e deu assistência para um dos gols.

“Estou vivendo os anos intensamente. Comentei até com alguns colegas que, se tivesse a maturidade que tenho hoje em alguns clubes em que passei teria tido melhores resultados”, argumenta o jogador em entrevista ao Estadão. “O que eu procuro fazer é meu papel, quero ser exemplo bom para as pessoas. Desde quando voltei a jogar procuro honrar as pessoas que se foram da melhor maneira possível”.