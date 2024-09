Bayern x Freiburg na Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Depois de vencer de virada o Wolfsburg por 3 a 2 na estreia do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique quer emendar a segunda vitória seguida e seguir 100% na competição. A constância nos resultados será ainda mais necessária nesta temporada para que o clube bávaro volte a levantar uma taça no país. Isso porque o Bayern não levantou nenhuma taça no último ano e viu rivais quebrarem longos jejuns da equipe de Munique.

Neste domingo, 1, o duelo da equipe comandada por Vincent Kompany será diante do Freiburg dentro de casa, na Allianz Arena, às 12h30 (horário de Brasília). O adversário vem de bom resultado diante do Sttutgart, vice-campeão na última temporada, ao vencer por 3 a 1 dentro de casa.

Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Kompany terá alguns desfalques para o jogo de logo mais. A lista de lesionados tem Ito, Stanisic, Peretz, Ibrahimović e Buchmann, todos fora do jogo. Por outro lado, o atacante Sané, que ficou fora da estreia na Bundesliga, está à disposição e pode pintar no onze inicial. Com apenas 39 anos, Julian Schuster comanda o Freiburg e quer voltar a participar de uma competição internacional. Na temporada 2022/23, o clube foi o 5º colocado e passou para a Liga Europa. Já na temporada passada, fez uma campanha de 10º lugar.

BAYERN DE MUNIQUE X FREIBURG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA BUNDESLIGA

Data: 1 de setembro

1 de setembro Horário: 12h30 (de Brasília).

12h30 (de Brasília). Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X FREIBURG PELA BUNDESLIGA

OneFootball (streaming)

(streaming) CazéTV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

Bayern de Munique: Neuer; Boey, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Palhinha, Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FREIBURG

Freiburg: Müller; Kübler, Rosenfelder, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage, Doan, Röhl, Grifo; Adamu. Técnico: Julian Schuster.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E FREIBURG