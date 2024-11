Itália x França na Liga das Nações: onde assistir ao vivo e escalações

Líder do grupo, a Itália soma 13 pontos, resultado de quatro vitórias e um empate, e chega embalada após vencer a Bélgica fora de casa na última quinta-feira. A vitória por 1 a 0 em Bruxelas consolidou o bom momento da seleção comandada por Luciano Spalletti.

A França, por sua vez, ocupa a segunda posição com 10 pontos, com três vitórias, um empate e uma derrota. No entanto, o empate sem gols contra Israel, em Paris, deixou os torcedores frustrados e foi marcado por confusão entre as torcidas no Stade de France. Agora, os comandados de Didier Deschamps buscam recuperação para encostar na liderança italiana.