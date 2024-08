Juventude x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

Após uma classificação heroica na Copa do Brasil, o time gaúcho volta suas atenções ao torneio de pontos corridos. O técnico Jair Ventura, no entanto, contará com três importantes desfalques. O goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o atacante Lucas Barbosa estão fora, todos suspensos.

Do outro lado do campo, a equipe carioca busca recuperar a moral após a eliminação na Copa do Brasil. Para o jogo, o treinador Arthur Jorge não contará com dois titulares: o lateral-direito Damián Suárez, afastado, e o atacante Luiz Henrique, suspenso. Tchê Tchê, também suspenso, e Tiquinho Soares, com dores no joelho, também não devem jogar.