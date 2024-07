O que Lamine Yamal e Richard Rios têm em comum fora dos gramados?

As boas atuações de Lamine Yamal e Richard Rios pelas seleções da Espanha e da Colômbia, respectivamente, transcenderam as quatro linhas. Os dois foram sucessos nas redes sociais durante a Eurocopa e a Copa América.

Um dos destaques na conquista espanhola da Eurocopa, o jovem de apenas 17 anos foi o jogador que mais recebeu seguidores nos últimos 30 dias. De acordo com a Social Blade, plataforma de análise de redes sociais, Lamine Yamal viu seu Instagram receber mais 5,664 milhões de fãs, chegando a 14,2 no total.

Richard Rios é um jogador do Palmeiras com mais seguidores no Instagram Foto: Jared C. Tilton/JARED C. TILTON

PUBLICIDADE Já o volante Richard Rios recebeu mais 1,6 milhão de pessoas em seu Instagram durante o último mês e se tornou o jogador do Palmeiras com o maior número de seguidores nas redes sociais, com 4,6 milhões de seguidores. Para os especialistas em marketing digital, os esportistas que produzirem conteúdos de qualidade, que vão além das quatro linhas, podem capitalizar esses ganhos de seguidores com a conquista de novos acordos de publicidade.

”Tudo que o fã do clube quer é uma conexão próxima, e de alguma forma, se o atleta consegue se comunicar bem e é assíduo nas redes sociais, torna-se um grande ativo a ser explorado para ele próprio e para a própria instituição. Internamente, o marketing precisa saber o momento adequado e fazer uma leitura do perfil de fãs do atleta, e assim, fazer a conexão, criar produtos e gerar conteúdo que faça sentido para as duas partes”, disse o CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, Renê Salviano.

”O jogador detém exclusividade do conteúdo que quer expor nas suas redes. A imprensa não tem acesso aos bastidores de vida do jogador, do dia a dia dele. Só ele pode escolher o que mostrar e quando mostrar. É isso que ele deve conseguir explorar mais, e possivelmente, monetizar essas ações simples do dia a dia. É oportunidade com postagens patrocinadas, se tornar embaixador de marcas, conteúdos exclusivos em plataformas, linhas de roupa, entre outros”, acrescentou Wagner Leitzke, líder do marketing digital da End to End, empresa que busca conectar torcedores, marcas e entidades esportivas.

Outro fenômeno nas redes sociais é Endrick, que passou a barreira dos 11 milhões de seguidores depois de brilhar pelo Palmeiras e marcar gols com a camisa da seleção brasileira, principalmente nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Em março deste ano, das 10 celebridades com mais seguidas no Instagram, o atacante só ficou atrás de Cristiano Ronaldo entre os que mais ganharam fãs: 1,556 milhões contra 3,5 milhões do português.

No futebol, os dois jogadores com mais seguidores no Instagram são Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, com 634 milhões e 504 milhões, respectivamente. Já Neymar tem 223 milhões e é o brasileiro mais popular nas redes sociais.