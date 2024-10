Luis Enrique é alvo de críticas por resposta à jornalista francesa: ‘Você não entenderia’

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, foi alvo de críticas nesta quarta-feira por conta de uma resposta agressiva dada a uma jornalista francesa na entrevista coletiva após a derrota do time francês para o Arsenal, por 2 a 0, pela primeira fase da Champions League.

O treinador havia sido questionado pela jornalista Margot Dumont, do Canal +, sobre a proposta tática do PSG, que ela considerou “bastante rígida”: “Você poderia explicar sua ideia tática para nós?”, perguntara a repórter. “Não, não tenho intenção de explicar minhas táticas, porque vocês não as entenderiam. Muitas coisas terão que ser corrigidas, mas não vou explicar”, respondeu o técnico do clube parisiense.

Luis Enrique, técnico do PSG, é criticado por resposta ríspida a jornalista em coletiva de imprensa. Foto: Glyn Kirk/AFP

PUBLICIDADE A resposta abrupta gerou mal-estar durante a coletiva e fez Luis Enrique ser criticado por parte da imprensa francesa nesta quarta. Pelas redes sociais, a jornalista ironizou a resposta do treinador: “Que pena, adoro falar sobre táticas!”. Ao longo da coletiva, Luis Enrique assumira a responsabilidade pela derrota do PSG e se esquivara de perguntas sobre Ousmane Dembélé. Um dos principais atacantes do time, ele não entrou em campo nesta terça. O francês teria sido cortado da partida em razão de desentendimentos com o treinador.

Em uma temporada sem grandes medalhões, como fora Messi, Mbappé e Neymar no passado, o PSG faz um início de temporada discreto. No Campeonato Francês, lidera a tabela com a mesma pontuação do Monaco (16). Na Liga dos Campeões, tem uma vitória (sobre o Girona, na estreia) e uma derrota, para o Arsenal.