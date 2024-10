Manchester City x Southampton na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Manchester City continua invicto nesta temporada e nesta semana, pela Champions League, chegou à 26ª partida consecutiva sem perder e superou o recorde do Manchester United na competição. Com 20 pontos, está a apenas um do líder Liverpool. Na goleada por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, Guardiola destacou a atuação do brasileiro Savinho.

“O que eu gosto é que tenho a sensação de que ele quer ser o melhor, o melhor em campo, tentar coisas e participar de tudo, ter a bola e tentar novamente”, disse o treinador na coletiva de imprensa desta sexta-feira. Kevin de Bruyne e Kyle Walker ainda se recuperar e são desfalques para a equipe.