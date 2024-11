Manchester City x Tottenham pela Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Vice-líder da Premier League, o Manchester City segue na caça do primeiro colocado, o Liverpool. Neste sábado, 23, o time de Pep Guardiola enfrenta o Tottenham, às 14h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto ocorre na casa dos Citizens, no Etihad Stadium. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Manchester City recebe o Tottenham neste sábado Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O Manchester City soma 23 pontos, no segundo lugar da Premier League. O Liverpool lidera a competição, com 28 pontos, e entra em campo no domingo, fora de casa, contra o Southampton. O City, que renovou o contrato com Pep Guardiola até o final de 2027, vive uma fase instável na temporada. A equipe perdeu nas duas últimas rodadas do Campeonato Inglês, para Brighton e Bournemouth. Para o jogo deste sábado, Guardiola possui dúvidas sobre o aproveitamento de Ruben Dias, Matheus Nunes e Doku, por questões físicas.

O Tottenham, por sua vez, faz campanha irregular na Premier League e está na décima colocação, com 16 pontos. O time tem algumas ausências para o jogo em Manchester, como Micky van de Ven, Betancur e Wilson Odobert. O brasileiro Richarlison é dúvida para a partida.

MANCHESTER CITY x TOTTENHAM: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

Data: 23/11/24

23/11/24 Horário : 14h30 (de Brasília)

: 14h30 (de Brasília) Local: Estádio Etihad Stadium, em Manchester

Publicidade

ONDE ASSISTIR MANCHESTER CITY X TOTTENHAM AO VIVO

Disney+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol; Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Savinho.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO TOTTENHAM

TOTTENHAM: Vicario; Porro, Romero (Ben Davies), Dragusin, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE MANCHESTER CITY E TOTTENHAM