Neymar brinca com funcionário de aeroporto sobre jogar em clube brasileiro: 'Seria um prazer'

Depois de ter uma lesão na coxa confirmada pelo Al-Hilal, Neymar desembarcou no Brasil nesta quinta-feira, 7. No aeroporto, o atacante do clube árabe, foi questionado por um funcionário - e torcedor do Fortaleza - se o jogador assinaria com a equipe cearense. Neymar se divertiu com a pergunta e disse que “seria um prazer”.

O vídeo com o momento foi postado nas redes sociais e se tornou viral. Com a repercussão, ele chegou no Fortaleza, que também entrou na brincadeira. O clube do Ceará repostou as imagens com a legenda: “Bem-vindo, Neymar”.

Neymar Al-Hilal Foto: Divulgação/Instagram @Neymarjr

O atacante do Al-Hilal só deve voltar aos gramados em 2025, após ter uma nova lesão constatada. O período de recuperação divulgado pelo clube árabe é de quatro a seis semanas. A lesão aconteceu na segunda partida de Neymar depois de ter ficado mais de um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho.