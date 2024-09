Osasuna x Barcelona na La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

São sete vitórias em sete jogos, melhor ataque e segunda melhor defesa da La Liga. O início de campeonato espanhol do Barcelona é bastante promissor e a equipe comandada pelo alemão Hansi Flick tenta retomar o protagonismo dentro do futebol nacional. A equipe catalã entra em campo neste sábado, 28, e defende a liderança da competição diante do Osasuna, fora de casa.

A bola rola às 16h e o Barça terá a chance de igualar a marca histórica de melhor início de Campeonato Espanhol de sua história. A única vez que o clube venceu as oito primeiras partidas da La Liga foi na temporada 2013/14, quando venceu os oito primeiros compromissos e perdeu na nona rodada justamente para o Osasuna.

O técnico Hansi Flick segue com uma série de desfalques para a partida de logo mais. Nomes como Marc Bernal e Ter Stegen são desfalques confirmados durante toda a temporada por conta de lesões graves no joelho. Outros nomes que seguem se recuperando e não entram em campo ainda são Ronald Araújo, Christensen, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín Lopez e Dani Olmo, todos com lesões musculares. Com os desfalques, o atacante brasileiro Raphinha segue sendo o capitão do Barcelona em todas as partidas. O atacante foi eleito pelo elenco como um dos quatro capitães da equipe.

Outra preocupação do treinador é o atacante Lamine Yamal. Um dos destaques do clube, o atacante de 17 anos saiu da partida contra o Getafe na última rodada com dores na perna. Apesar do susto, Yamal foi relacionado pelo treinador junto com o restante do elenco e deve ter minutos em campo.

Já Vicente Moreno, técnico do Osasuna, segue sem perder como mandante nesta temporada da La Liga. E equipe deve ser a mesma do empate em 0 a 0 contra o Valencia na última rodada da competição. Kike Barja e Iker Munoz são desfalques confirmados da equipe por lesão.

OSASUNA X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LA LIGA

Data: 28/09/2024.

28/09/2024. Horário: 16h (de Brasília).

16h (de Brasília). Local: Estádio El Sadar, Pamplona, Espanha.

ONDE ASSISTIR A OSASUNA X BARCELONA AO VIVO PELA LA LIGA

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OSASUNA

Osasuna: Herrera; Areso, Boyomo, Herrando e Bretones; Torro, Gomez e Moncayola; Pena, Oroz e Garcia. Técnico: Vicente Moreno.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

Barcelona: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez e Balde; Casadó, Garcia e Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

