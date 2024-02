Típico das decisões em jogo único, o clássico começou mais estudado. O São Paulo, com a bola, optou espelhar o esquema comumente usado pelo Palmeiras, na saída com três jogadores (Rafinha, Arboleda e Diego Costa) e outros três atletas no ataque. A grande diferença foi no posicionamento ofensivo. No time tricolor, Calleri ficou mais isolado, com Luciano e Nikão dando suporte. No Palmeiras, Veiga ocupou a base desse triângulo, com Rony e López comandando o ataque.

No primeiro tempo, os dois rivais tiveram motivos para lamentar a ausência de seus dois principais atletas. Endrick, do Palmeiras, está cedido à seleção que disputa o Pré-Olímpico na Venezuela. Lucas Moura, do São Paulo, não se recuperou de dores na coxa esquerda.