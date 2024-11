Palmeiras e Corinthians se enfrentam na tarde desta quarta-feira, 20, às 15h30 (de Brasília) pelo segundo jogo da final do Paulistão Feminino. As Brabas chegam na decisão com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. Já as Palestrinas querem tirar essa diferença para conquistar o torneio que não vencem desde 2022.

PUBLICIDADE O Palmeiras têm a vantagem de fazer o jogo da decisão em casa, mas a partida não será no Allianz Parque, e sim em Campinas. A mudança foi uma recomendação da Polícia Militar, já que Corinthians e Cruzeiro jogam no mesmo dia, pelo Campeonato Brasileiro Masculino, em São Paulo. Essa não é uma notícia boa para as jogadoras do Palmeiras, que precisam do apoio da torcida para reverter o placar negativo e vencer o Paulistão Feminino. No primeiro jogo o time de Camila Orlando fez um primeiro tempo muito abaixo, mas se recuperou na segunda etapa e quase conseguiu o empate em um dos últimos lances da partida. O segundo tempo das Palestrinas serve para animar a torcida e deixar vivas as chances de levar a taça.

Palmeiras x Corinthians pela final do Paulistão Feminino: onde assistir, horário e escalação Foto: Arte Estadão

As Brabas, por sua vez, fizeram o dever de casa e venceram o primeiro jogo na Neo Química Arena. O placar de 1 a 0, construído no primeiro tempo, ficou barato, e a equipe de Lucas Piccinato poderia ter construído uma vantagem maior. A desaceleração e o recuo na segunda etapa quase custou a vitória para o Corinthians. Mesmo assim, a equipe conseguiu vencer o jogo e está a um empate do título.

O Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols para levar a taça. Uma vitória por um gol de diferença do Palmeiras, leva a decisão para os pênaltis. Já o Corinthians se torna campeão em caso de vitória ou empate.

PALMEIRAS X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DO PAULISTÃO FEMININO

Data : 20/11/2024 (quarta-feira)

: 20/11/2024 (quarta-feira) Horário : 15h30 (de Brasília).

: 15h30 (de Brasília). Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas, São Paulo

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X CORINTHIANS AO VIVO

TV Globo e TV Cultura (TV aberta)

e (TV aberta) SporTV, TNT e Record News (TV fechada)

e (TV fechada) Max, Play Plus e R7 (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Kate Tapia; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Poliana e Isadora Amaral (Fê Palermo), Ingryd Lima, Brena, Yoreli Rincón e Diany; Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS: Lelê, Belinha (Paulinha), Dani Arias, Mariza e Yasmin; Gabi Portilho, Victória Albuquerque, Ju Ferreira (Yaya), Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Carol Nogueira (Milene). Técnico: Lucas Piccinato.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS E CORINTHIANS

15/11/2024 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Paulistão Feminino