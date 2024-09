Quando Memphis Depay chega ao Corinthians e quais competições ele pode jogar

O Corinthians acertou a contratação do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, na última sexta-feira, e aguarda a resolução de todas as burocracias para poder anunciá-lo, enquanto a torcida vive grande expectativa pela confirmação oficial do reforço midiático. A tendência é que os corintianos tenham de esperar um pouco para ver o novo contratado com a camisa alvinegra.

“Faltam detalhes. Se tudo der certo, anunciamos na segunda ou terça-feira. Depende deles. É questão de contrato, falta pouco, detalhes. Tudo certo, está tudo pronto”, disse o presidente Augusto Melo à revista Placar durante a partida entre Philadelphia e Green Bay Packers, da NFL, realizada na Neo Química Arena, durante a noite de sexta-feira.

Memphis Depay assistiu à goleada da Holanda nas tribunas do Philip Stadium Foto: Reprodução/NPO TV

A expectativa é que o holandês desembarque em São Paulo no máximo até quarta-feira. Trabalhava-se inicialmente com domingo como o dia da chegada, mas o estafe do jogador optou por realizar os exames médicos na Holanda e não no Brasil. Neste sábado, aliás, ele esteve no Philips Stadion, em Eindhoven, e assistiu à goleada por 5 a 2 da seleção holandesa sobre a Bósnia e Herzegovina, pela Liga das Nações da Uefa.

De acordo com o regulamento do Brasileirão, clubes podem inscrever no máximo 50 jogadores para a disputa do campeonato até o dia 9 de setembro, data na qual só é possível registrar atletas que estavam livres no mercado, já que a janela de transferências fechou dia 2. O clube alvinegro fez 47 registros até aqui, portanto há vaga para o holandês. Caso os trâmites de documentação não sejam concluídos até dia 9, contudo, há outra opção, pois os clubes têm até dia 20 de setembro para realizar oito trocas na lista. Por isso, Memphis Depay pode ser registado até essa data. Na Copa do Brasil, só poderá jogar se o Corinthians passar pelo Juventude na quarta-feira, após derrota por 2 a 1 em Caxias do Sul, e avançar às semifinais.

A grande prioridade corintiana, contudo, é ter o reforço disponíveis para enfrentar o Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana, em jogos marcados para os dias 17, na Arena Castelão, e 24 de setembro, na Neo Química Arena. As inscrições para as quartas se encerram dia 13.

Como Depay não joga desde o dia 10 de julho, quando saiu lesionado das semifinais da Eurocopa, em duelo perdido por 2 a 1 pela Holanda frente à Inglaterra, a estreia vai depender da avaliação de sua condição física.

Grande investimento

O holandês deve receber até o final de seu contrato o total R$ 70 milhões, valor relativo a salários, bonificações e luvas. Serão quase R$ 3 milhões por mês para o atacante.

Grande parte do salário de Depay será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians desde o fim de julho. No contrato de patrocínio, foi acertado que a casa de aposta destinaria R$ 57 milhões para a contratação de um atleta de impacto, midiático. Esse jogador é Depay.

O restante dos recursos virá do próprio clube, que planeja arrecadar alto a partir de ações de marketing e vendas de camisa do holandês, que será o atleta mais bem pago do futebol sul-americano.

A empresa de apostas é um dos alvos da Operação Integration, deflagrada nesta quarta-feira, 4, que também prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, que diz ser vítima de injustiça. O proprietário da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso na quinta-feira, junto da mulher, Maria Eduarda Quinto Filizola. A defesa do casal afirma ter demonstrado a “regularidade e a legalidade das atividades profissionais” e diz que foi pedida a revogação das prisões.

Carreira de Memphis Depay

Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012. Em seguida, passou por Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na última temporada, ele entrou em campo 31 vezes pelo clube espanhol, marcou nove gols e concedeu duas assistências. Ainda com 20 anos, em 2014, ele foi um dos destaques da seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Outro lampejo pela Laranja Mecânica foi na Eurocopa de 2021. Ainda em meio o torneio, ele foi anunciado pelo Barcelona. Em 2024, ele fez parte do elenco que levou a Holanda até semifinal da Eurocopa. Entretanto, o time foi derrotado pela Inglaterra. No torneio, Depay fez apenas um gol, na derrota por 3 a 2 para a Áustria, ainda na fase de grupos.