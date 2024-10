Sem Neymar há um ano e agora sem Vinicius Júnior, com uma lesão cervical, Dorival Júnior quebra a cabeça para montar a seleção brasileira no momento em que, mais do que convencer, o Brasil precisa vencer. Foram cinco cortes na atual convocação do treinador, que, além do astro do Real Madrid, não pode contar com o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

PUBLICIDADE Dorival comandou dois treinamentos na Academia de Futebol, CT do Palmeiras na zona oeste de São Paulo. Ele começou a esboçar o time na segunda atividade, terça-feira, quando passou a ter todos seus convocados, e vai definir quem enfrenta o Chile nesta quarta pela manhã. O duelo com os chilenos será em Santiago, na quinta, às 21h (de Brasilia). Está certo que haverá mudanças na seleção em relação aos últimos jogos. Pressionado, Dorival testou um time mais ofensivo ao armar a seleção com Lucas Paquetá de volante ao lado de André. Rodrygo, assim, fica responsável pela armação das jogadas. Nas pontas devem jogar Savinho e Raphinha e, no comando de ataque Igor Jesus, em boa fase no Botafogo, venceu a concorrência com Endrick ao treinar entre os titulares e a tendência é de que seja titular.

Dorival vai armar seleção com quarteto ofensivo e sem Endrick Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Sem Guilherme Arana, existe uma dúvida sobre quem assumirá a lateral esquerda. Dorival testou tanto Abner quanto Alex Telles na última atividade. Primeiro, escalou o jogador do Lyon e deu ao atleta liberdade para atacar. Depois, Alex Telles foi escalado entre os 11. No gol está definido que jogará Ederson, aproveitando a lesão de Alisson.

A provável escalação tem: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

O Brasil é protagonista de seu pior início na história das Eliminatórias. As últimas péssimas apresentações diante de Equador - vitória sem brilho por 1 a 0 - e Paraguai, para o qual perdeu em Assunção, pressionaram Dorival, que, segundo soube a reportagem, reuniu o grupo e reforçou o caráter decisivo destes dois duelos da Data Fifa contra os últimos colocados da tabela.

O Chile é o nono colocado, com cinco pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. O Peru é o lanterna e não venceu uma partida sequer no torneio classificatório. O Brasil é o quinto, com 10 pontos, bem distante da Argentina, que lidera a competição com 18 pontos.

“Dorival tem pouco treino de trabalho. O pessoal quer resposta rápida, bom futebol e vitória, mas o processo leva tempo”, ponderou o goleiro Ederson, escolhido junto de Savinho para falar com a imprensa antes do jogo contra o Chile. “O mais importante é voltar ao caminho das vitórias porque, com ela, voltam a confiança e o bom futebol”.