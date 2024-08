Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

A quinta-feira, dia 15 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Libertadores, o São Paulo empatou com o Nacional no MorumBis e o Flamengo venceu o Bolívar no Maracanã.

Já na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro foi derrotado pelo Boca Juniors. Veja, a seguir, os resultados de hoje:

Taça Conmebol Libertadores

19h - Nacional-URU 0 x 0 São Paulo

21h30 - Flamengo 2 x 0 Bolívar

Copa Sul-Americana

19h - Athletico-PR 2 x 1 Belgrano

19h - Libertad 1 x 1 Sportivo Ameliano

21h30 - Boca Juniors 1 x 0 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série B

21h - Operário-PR 1 x 2 Ituano

La Liga