Resultado do jogo: confira os placares de hoje, quinta-feira, no futebol

A quinta-feira, dia 18 de julho, foi agitada no mundo do futebol. Em confronto direto pela liderança da Série B do Brasileiro, Vila Nova e Santos ficaram no empate e mantiveram suas posições na tabela. No interior paulista, o Novorizontino está vencendo da Chapecoense.

Pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, os brasileiros Cuiabá e Athletico-PR enfrentaram Palestino e Cerro Porteño, respectivamente. O time mato-grossense contou com um lance para lá de polêmico, mas conseguiu garantir o empate fora de casa. Já o clube paranaense está perdendo seu jogo. Veja, a seguir, os resultados dos jogos de hoje:

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

20h - Vila Nova 1 x 1 Santos

21h - Novorizontino 1 x 0 Chapecoense

COPA SUL-AMERICANA