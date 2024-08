Tiago Leifert critica expulsão de Marta nas Olimpíadas: ‘Não pode ter café com leitismo’

”Você vê a postagem de todos... CazéTV foi mal, postagem no Instagram está errado, Sportv está errado, Globoesporte.com está errado. Não é assim, levanta a cabeça rainha. Não é levanta a cabeça rainha, po. Foi mal, tem que criticar, tem que pegar no pé, tem que cobrar mais. Ela é a camisa 10 da seleção. Quando os grandes erram é porrada pra caramba. É porrada no Zidade, é porrada no Neymar”, disparou Leifert, que continuou:

“Não pode ser esse café com leitismo, isso só atrasa nosso desenvolvimento. Esquece apoio, dinheiro, patrocínio. Estou falando cabeça de atleta, como Phelps, César Cielo, Medina. Essa mentalidade não tem nada a ver com apoio, nem com grana, ela é de graça. Essa a gente precisa ter e não podemos contribuir para o choro falando “aí estava longe da minha família”. Todo mundo estava longe da família, o chinês estava, o americano estava. Tem coisa que tudo bem, é grana, é apoio, é estrutura. Mas tem coisa que é de graça e que a gente precisa cobrar”.