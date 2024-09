O jogo contra o Atlético-GO surge como possibilidade para a estreia se Memphis cumprir com o planejamento e evoluir nos treinamentos, até atingir um estágio em que a comissão técnica se sinta confiante em contar com o jogador. No clube, prega-se cautela para não acelerar etapas e atrapalhar o desempenho de Memphis a longo prazo, com o risco de agravar alguma lesão. Nos últimos cinco anos, o atacante ficou 626 dias fora por lesões. No Atlético de Madrid, último clube que defendeu, sofreu com problemas musculares.

“Vamos colocá-los bem (Memphis e Carrillo). Não jogam há muito tempo. Trabalham bem e possivelmente em uma semana já teremos eles em condições de jogar, mas não 100%. Temos uma semana até o Brasileirão. E quando jogarmos de mandante eles devem estar 100%”, afirmou Ramón Díaz, se referindo à partida contra o Atlético-GO como potencial estreia do holandês. Esse é um desejo do treinador, mas o clube não crava a data (21 de agosto) até que o jogador complete o trabalho de recondicionamento físico. Neste domingo, ele faz atividades no CT.