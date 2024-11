Turquia x País de Gales na Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Turquia e País de Gales se enfrentam na tarde deste sábado, 16, às 14h (de Brasília), pela 5ª rodada do Grupo 4 da Liga B da Liga das Nações. As seleções estão no topo da tabela e separadas por apenas dois pontos. A Turquia é a líder, com 10, e País de Gales é o vice-líder, com oito pontos. O confronto entre as equipes pode mudar a tabela.

A Turquia tem três vitórias e um empate em quatro partidas até o momento. A equipe venceu todos os jogos que disputou em casa, e espera repetir o feito para poder abrir vantagem em relação a País de Gales e assegurar a liderança faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos. Em caso de derrota, a seleção turca acaba a rodada na segunda posição.

PUBLICIDADE País de Gales, portanto, precisa vencer se quiser terminar a rodada na primeira posição. A seleção galesa tem duas vitórias e dois empates até o momento. Um desses triunfos foi obtido fora de casa, quando derrotou Montenegro por 2 a 1. A equipe espera repetir o feito para conquistar os três pontos e chegar à liderança. A Turquia é a líder do Grupo 4 da Liga B da Ligas das Nações com 10 pontos. País de Gales está em segundo lugar, com oito pontos. Em terceiro vem a Islândia com quatro pontos. Montenegro está na lanterna do grupo com nenhum ponto conquistado.

TURQUIA X PAÍS DE GALES: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGA DAS NAÇÕES

Data: 16/11/2024 (sábado)

16/11/2024 (sábado) Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Melikgazi/Kayseri, Turquia

ONDE ASSISTIR A TURQUIA X PAÍS DE GALES AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA TURQUIA

TURQUIA: Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Kokcu, Calhanoglu, Kahveci, Guler, Yildiz; Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE PAÍS DE GALES

PAÍS DE GALES: Darlow; Davies, Cabango, Rodon, Williams; Sheehan, Wilson, Burns, Cullen, Brooks; Harris. Técnico: Craig Bellamy

ÚLTIMOS RESULTADOS DE TURQUIA E PAÍS DE GALES