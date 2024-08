Vasco x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Quase empatados na tabela do Brasileirão, Vasco da Gama e Athletico-PR terão o primeiro dos três encontros que estão marcados entre eles nos próximos vinte dias. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes se encontrarão no Estádio São Januário, casa do time do Rio de Janeiro, para decidir quem fica mais à frente da tabela. Por ora, o clube paranaense se sobressai. Os outros dois confrontos acontecem pela Copa do Brasil. A partida desta segunda começa às 21h (horário de Brasília)

Décimo na lista do campeonato, o Vasco está somente um ponto atrás de seu adversário, o Athletico. No entanto, com um aproveitamento um pouco menor, tem uma partida a mais. Pela Copa do Brasil, o Vasco derrubou o Atlético Goianiense nas oitavas de final, e espera ter o mesmo resultado contra o Athletico-PR nas quartas.

Vasco x Athletico-PR Foto: Arte (Estadão)

Já o Athletico-PR tem calendário mais carregado. Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o clube também está na Copa Sul-Americana. Em nono no Campeonato Brasileiro, o time derrotou o Bragantino na Copa do Brasil e derrubou o Belgrano nas oitavas da Sul-Americana. Além do Vasco, na Copa do Brasil, enfrentará o Racing, da Argentina, no campeonato internacional.

VASCO X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 26/08/2024

26/08/2024 Horário: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio São Januário, no Rio Janeiro (RJ)

ONDE ASSISTIR A VASCO X ATHLETICO-PR AO VIVO

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Léo Linck; Léo Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno (Belezi) e Esquivel; Gabriel, João Cruz e Christian (Praxedes); Cuello (Julimar), Canobbio e Mastriani (Di Yorio). Técnico: Martín Varini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E ATHLETICO-PR