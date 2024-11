Veja o tamanho do ‘rombo’ nos cofres do Corinthians sem ir à Copa do Brasil de 2025

O Corinthians tem remotíssimas chances de disputar a Copa do Brasil de 2025. A eliminação na Copa Sul-Americana, para o Racing, na última quinta-feira, 31, praticamente enterrou a possibilidade de o time alvinegro jogar o torneio nacional no ano que vem.

Caso conquistasse o título da Copa Sul-Americana, o Corinthians garantiria uma vaga na próxima Copa Libertadores da América e também na Copa do Brasil. Para estar na competição em 2025, o time de Ramón Díaz agora precisa alcançar o G-6 do Campeonato Brasileiro. A tarefa é improvável, uma vez que o Corinthians ocupa atualmente a décima quinta posição no Brasileirão, faltando sete rodadas.

Corinthians foi eliminado pelo Racing nas semifinais da Copa Sul-Americana Foto: Miguel Schincariol /AFP

PUBLICIDADE A iminente ausência na Copa do Brasil da próxima temporada trará enorme impacto para as finanças do Corinthians. Com o menor número de partidas e competições em 2025, o clube alvinegro perde exposição de marcas e patrocínios, prêmios e rendas com a bilheteria. Na Copa do Brasil da atual temporada, o clube de Parque São Jorge embolsou R$ 22,89 milhões em premiações, valor superior ao previsto no orçamento da diretoria. O Corinthians acabou eliminado pelo Flamengo na fase semifinal.

Caso passasse pelo time carioca e chegasse até a decisão da Copa do Brasil, o Corinthians ganharia mais R$ 31,5 milhões, quantia que é destinada para o vice-campeão. Já o grande campeão do torneio mata-mata garante mais R$ 73,5 milhões. As premiações da Copa do Brasil em 2025 podem até aumentar.

Para a próxima temporada, o Corinthians garantiu no calendário, por enquanto, apenas as disputas do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, a equipe ainda tenta evitar o rebaixamento para a Série B.

O time alvinegro assegura um lugar na Copa Sul-Americana de 2025 caso termine o Campeonato Brasileiro até a décima segunda colocação. O cenário pode sofrer alteração se o Cruzeiro conquistar a competição continental esse ano.

O Corinthians deve encerrar o ano de 2024 com uma dívida de cerca de R$ 2,3 bilhões.