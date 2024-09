Vídeo: presidente do São Paulo recebe encontro com cantora de presente de Mara Carvalho

Aniversariante da última segunda-feira, 23, o presidente do São Paulo, Julio Casares, foi surpreendido pela atriz Mara Carvalho, sua namorada, com um presente inusitado. “Embalada” em uma caixa gigante, a cantora Simone marcou presença na comemoração de aniversário do dirigente tricolor, que compartilhou o vídeo do encontro nas redes sociais.

Uma festa surpresa eficiente. Muito discreta como eu imaginava. Não desconfiei de nada. Mara foi demais. Incrível. Não percebi nada", diz a legenda do post. O presidente são-paulino agradeceu a presença da cantora e amiga na festa e ressaltou a alegria de tê-la na comemoração poucos dias após a morte de sua mãe, Maria Pereira Casares, aos 96 anos, na última quarta-feira, 18.

“Teve de tudo, minha família com a irmã Simone, que eu imaginei que estava no Rio de Janeiro, enfeitando uma noite linda que atenuou a dor que sinto pela perda da minha mãe amada. Vocês me encheram de alegria”, completa a legenda.