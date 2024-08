Olimpíadas: Veja o salto do Brasil no quadro de medalhas após o ouro de Bia Souza no judô

A vitória de Beatriz Souza sobre a israelense Raz Hershko na final da categoria acima de 78kg do judô deu ao Brasil a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris e emocionou a torcida. Mais do que isso, serviu também para alavancar a posição do País no quadro de medalhas dos Jogos, com um salto considerável. Antes na 33ª colocação, o Time Brasil assumiu o 18º lugar da classificação olímpica e agora é a nação sul-americana com melhor posição.

Além do ouro, o esporte brasileiro tem três pratas, conquistadas por Rebeca Andrade na ginástica artística, Caio Bonfim na marcha atlética e Willian Lima no judô, além de três bronzes, com Rayssa Leal no skate, Larissa Pimenta no judô e a seleção de ginástica na disputa por equipes da modalidade - o time é formado por Rebeca, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Beatriz Souza se emocionou com conquista do ouro. Foto: Jack Guez/AFP

São sete medalhas no total, e o o objetivo do COB é que o País termine os Jogos Olímpicos de Paris com o melhor desempenho da história. Para isso, será necessário bater o recorde alcançando nos Jogos de Tóquio, em 2021, quando foram conquistados 21 pódios. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes.

Ao longo do final de semana, serão realizadas disputas importantes de brasileiros por medalha. É o caso, por exemplo, do mesatenista Hugo Calderano, que perdeu a semifinal nesta sexta e vai disputar o bronze contra o francês Felix Lebrun, no domingo, às 8h30 (horário de Brasília). Na ginástica, Rebeca Andrade compete na final do salto, sábado, a partir das 10h30, e da trave e do solo no domingo, a partir das das 7h38. Na trave, terá a companhia da compatriota Júlia Soares.