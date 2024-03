Um anúncio feito pela princesa de Gales, Kate Middleton, surpreendeu o mundo nesta sexta-feira (22). A monarca revelou sofrer com um câncer - que não teve o tipo divulgado -, e disse já ter iniciado a quimioterapia para combater a doença. Além disso, pediu privacidade para continuar com o tratamento. A organizção torneio de Wimbledon, por meio de suas redes sociais, se solidarizou com Kate após a revelação.

Kate Middleton recebe apoio de Wimbledon após revelar sofrer com câncer. Foto: Wimbledon via Instagram

Os pensamentos de todos no All England Club (onde ocorrem os jogos da competição) estão com Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, e sua família neste momento", afirmou o torneio em publicação nas redes sociais. "Desejamos o melhor à Princesa de Gales. Que ela leve o tempo que precisar para se recuperar totalmente", disse Wimbledon no texto.

Kate e o tênis

Kate Middleton é fã de tênis e costuma marcar presença no ‘Box Real’ do Grand Slam inglês, que é a competição de tênis mais antiga do mundo. A primeira vez que foi vista prestigiando um jogo no All England Club foi em 2007.

No ano passado, durante evento preparatório para o torneio, a princesa de Gales jogou contra o ex-tenista Roger Federer e arrancou elogios do suíço. Na ocasião, Kate Middleton também conversou com meninas que faziam o treinamento de boleiras - responsáveis por recolher e repor as bolas de tênis durante os jogos.