Exibição de Hamilton com McLaren do bi de Senna é remarcada para 10h

A organização do GP de São Paulo conseguiu remanejar a homenagem a Ayrton Senna em meio ao caos por conta do adiamento da sessão de classificação, que era esperada para acontecer neste sábado (2) e foi postergada para às 07h00 (de Brasília, GMT-3). Agora, a exibição de Lewis Hamilton com a McLaren MP4/5B acontecerá às 10h00, antes da corrida.

PUBLICIDADE Inicialmente, a exibição aconteceria neste sábado (2) após a classificação, especificamente às 17h15. Porém, os seguidos atrasos da classificação impediram a homenagem que o heptacampeão faria ao brasileiro, que morreu 30 anos atrás em Ímola. A exibição ‘Senna Sempre’ é promovida por McLaren e Honda, que voltam a unir forças. Ao som do tema da vitória, música que embalou os triunfos do paulistano, o bólido vermelho e branco dará uma volta na pista. É mais uma das ações do fim de semana, marcado pelas diversas homenagens ao tricampeão, cuja morte completou 30 anos em 1994.

TB SAO PAULO SP 01/11/2024 ESPORTE - FÓRMULA 1/ GP SÃO PAULO - O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, durante o treino livre para o GP Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlegaos. FOTO Taba Benedicto/ Estadão Foto: Taba Benedicto/Taba Benedicto/ Estadão

Depois de completar o giro pelo traçado, o MP4/5B ficará estacionado próximo à área dos boxes, onde será colocado em exibição para o público na arquibancada e, de maneira mais especial, para quem tiver acesso ao local. A iniciativa acontece para celebrar a trajetória vitoriosa e o legado inesquecível que Ayrton deixou não só para os brasileiros, mas também para todos os fãs do esporte a motor, mesmo após 30 anos de sua morte.

O MP4/5B marcou o segundo título de Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990, na temporada marcada pela sequência da rivalidade contra o francês Alain Prost, que se transferiu da McLaren para a Ferrari após o polêmico título em 1989. Com o bólido, Ayrton venceu sete corridas e levantou o título após um controverso acidente com Prost logo na largada do GP do Japão.