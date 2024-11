F1: onde assistir e horários do Grande Prêmio de São Paulo

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste domingo, 3, às 12h30 (de Brasília), no Autódromo de Interlagos. O grid de largada foi definido na manhã de domingo, com Lando Norris, da McLaren, conseguindo a pole position. O classificatório era para ter sido disputado no sábado, 2, mas as chuvas no Estado fizeram com que a atividade fosse cancelada e reagendada para o mesmo dia da corrida.

Além da mudança do dia da classificação, a corrida também sofreu alteração. Antes marcada para 14h (de Brasília), ela foi adiantada para 12h30 (de Brasília). A homenagem a Senna, com Lewis Hamilton pilotando a McLaren do brasileiro, que iria acontecer no sábado após a classificação, também foi remarcada para domingo e está prevista para acontecer às 10h (de Brasília).

F-1: onde assistir e horários do Grande Prêmio de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Disputada antes do dilúvio, na corrida sprint, Lando Norris (McLaren) foi o vencedor, e conquistou oito pontos somados na classificação geral. Em segundo lugar ficou seu companheiro de equipe, Oscar Piastri e fechando o pódio, Max Verstappen, da Red Bull. Norris chegou a 323 pontos e reduziu a vantagem para Vertappen, que lidera a competição com 368 pontos.

Classificação: horário de onde assistir

Data: 03/11/2024 (domingo)

03/11/2024 (domingo) Horário: 07h30 (de Brasília)

07h30 (de Brasília) Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), Bandplay (streaming) e F1TV (streaming)

GP de São Paulo: horário de onde assistir