Análise | Mentalidade e frieza: Verstappen prova com o tetra que Fórmula 1 é terra de hegemônicos

Max Verstappen é um piloto inigualável no contexto da Fórmula 1 atual. Observado o histórico de grandes nomes da categoria, já há um lugar para o holandês no hall dos maiores de todos os tempos. Seu estilo de pilotagem indomável foi um terremoto para o heptacampeão Lewis Hamilton há três anos e não deu chances para concorrentes da nova geração, como Lando Norris e Charles Leclerc, que se veem ofuscados diante de alguém com tal mentalidade.

Apesar do carro menos confiável dos últimos anos, Verstappen foi capaz de sustentar sua Red Bull em boas posições mesmo quando não conseguiu ir ao pódio. A corrida no Brasil, no início do mês, foi uma fotografia perfeita sobre quem é Max. O arrojo do holandês o permite ser o melhor faça chuva ou faça sol. O melhor piloto nem sempre vence a corrida, mas o melhor sempre faz de tudo - algumas vezes mais do que deveria - para ocultar suas fragilidades e demonstrar aos que tentam ultrapassá-lo que ele ainda é a autoridade nas pistas.

Max Verstappen ajeita posição de boné comemorativo pelo tetracampeonato mundial de Fórmula 1 durante coletiva de imprensa em Las Vegas. Foto: Frederic J. Brown/AFP

Verstappen tem, instintivamente, virtudes e vícios que outros campeões da Fórmula 1 também cultivaram. Chamado pelo campeão mundial Damon Hill de "Dick Vigarista", como o personagem de desenhos animados de Hanna-Barbera, o holandês reagiu e disse "saber o que está fazendo". O que alguns apontam como ações para trapacear, Max enxerga como forma de domínio, frieza, estratégia vencedora e forma de proteger seu habitat. Ayrton Senna, Michael Schumacher e Alain Prost também agiram muitas vezes de maneira eticamente contestável, dentro e fora das pistas, para levar vantagem. Não por isso os três deixam de constar no elenco dos melhores de todos os tempos na Fórmula 1. Ao contrário, talvez por isso estejam nessa lista.

Pesou contra a imagem do tetracampeão a roupagem dada a seu personagem em Drive to Survive, da Netflix, em um momento em que coincidiram sua ascensão e o surgimento de uma nova geração de fãs criada e condicionada pelo que se reproduzia na série documental. Esse perfil arisco, egoísta e impiedoso pode confundir quem não está conectado com o automobilismo ou passou a acompanhar o circo da Fórmula 1 recentemente.

