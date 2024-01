Equador não aprovou lei de prisão perpétua para políticos corruptos; projeto está em análise

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O projeto de autoria do deputado Lucio Gutiérrez ainda está em análise. O status consta no site da Assembleia Nacional do Equador.

O documento propõe a mudança do código penal do país para implementar a prisão perpétua, quando a pena se estende por toda a vida do condenado, para crimes como: peculato, assassinato, feminicídio, estupro, violação de menores e utilização de menores para a prática de delitos graves. A proposta alteraria a atual legislação penal do Equador, que prevê a sentença máxima de 40 anos.