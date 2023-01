Postagem distorce notícia de emissora para sugerir ação de infiltrados em atos de vandalismo

É falso que a emissora CNN tenha noticiado que “a esquerda estava pagando black blocks” para causar vandalismo no protesto de bolsonaristas, em Brasília. Um vídeo distorce o teor de uma reportagem do canal de televisão que citava a possibilidade de manifestantes terem sido pagos. Não há menção a infiltrados. Uma campanha de desinformação tenta dissociar os apoiadores de Jair Bolsonaro da destruição das sedes dos Três Poderes.

O conteúdo enganoso compartilha um trecho recortado do telejornal CNN 360°. A jornalista Daniela Lima narra o relato do senador Otto Alencar (PSD-BA) sobre uma conversa que ele teve com um agente da Polícia Legislativa que atuou no dia dos protestos. O policial teria dito que ouviu um manifestantes fazer uma chamada de vídeo e dizer “Terminei o serviço, pode fazer o Pix”. Ainda segundo o senador, o Congresso deve instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os financiadores do movimento.

Daniela Lima não faz nenhuma menção sobre suspeitas de haverem infiltrados entre as pessoas que destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal. Confira o vídeo original a seguir:

A tese de que as cenas de violência teriam sido feitas por infiltrados é compartilhada por apoiadores de Bolsonaro, mas até o momento, não há indícios de que isso seja verdade. Não há nenhum informe de que os órgãos policiais estejam seguindo essa linha de investigação. Atualmente, os investigadores já identificaram financiadores dos ataques em ao menos dez estados. A Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão de três deputados bolsonaristas nas investigações para saber se eles instigaram, por meio das redes sociais, a atuação dos vândalos.

Como o Estadão mostrou, trocas de mensagens e vídeos em redes sociais mostram que o ataque foi premeditado em grupos bolsonaristas. O Estadão Verifica mostrou que um vídeo viral usa fotos de presos de El Salvador para alegar existência de ‘infiltrados’ em atos terroristas. Outro alega erroneamente que o sobrinho de um deputado petista estaria no protesto.

