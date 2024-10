Post engana ao publicar foto espacial antiga como se fosse do furacão Milton

O que estão compartilhando: post com a mensagem “agora: furacão Milton atinge categoria 5 e se aproxima dos Estados Unidos”. Ela é compartilhada junto a duas imagens: uma de um tornado se aproximando de uma área residencial e outra de um furacão visto do espaço. Uma legenda acrescenta que os meteorologistas afirmam que a intensificação do furacão é “algo quase sem precedentes”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: as imagens utilizadas são antigas e não mostram o furacão Milton, que atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, como uma tempestade de categoria 3, na quarta-feira, 9. A primeira foto, que mostra um tornado se aproximando de uma área residencial, está na internet há mais de 13 anos. Já a imagem espacial captou o furacão Florence, que passou pelo sudeste do país em 2018.

A primeira foto está na internet desde 2011 e a segunda é de um furacão registrado em 2018. Foto: Reprodução/Threads

PUBLICIDADE Saiba mais: O furacão Milton passou pela costa da Flórida na quarta-feira, 9, causando tornados, aumento do nível das águas, chuvas torrenciais e fortes ventos, deixando casas danificadas e alagadas. Foram registradas 14 mortes em decorrência das tempestades. Na terça, 8, o furacão era classificado como uma tempestade de categoria 5, a máxima da escala, enquanto avançava em direção à Flórida. Ele enfraqueceu ligeiramente antes de atingir a costa, embora se mantivesse como um poderoso furacão de categoria 3.

O Estadão Verifica identificou que as imagens utilizadas no post checado não eram recentes fazendo uma busca reversa (aprenda aqui como fazer).

Foto de tornado próximo a área residencial é de 2011

Não foi possível identificar a localização exata em que foi feita a foto que mostra um tornado se aproximando de uma área residencial. Ela foi publicada no dia 29 de abril de 2011 pelo The Crimson White, jornal feito por estudantes da Universidade do Alabama. A notícia falava sobre o sistema de tempestades que atingiu o estado dois dias antes. Ela também ilustra a página sobre o ocorrido na Wikipedia.

Imagem que mostra tornado foi publicada em 2011. Foto: Reprodução/The Crimson White

Foto espacial é do furacão Florence, em 2018

A foto que mostra o olho de um furacão visto do espaço é do furacão Florence, que passou pelo sudeste dos Estados Unidos em 2018. A foto foi tirada por câmeras da Estação Espacial Internacional, em 12 de setembro daquele ano, e foi divulgada pela agência de notícias internacional Reuters.

A reportagem encontrou padrões na formação das nuvens que são semelhantes nas duas fotos. Isso permite concluir que se trata da mesma situação registrada.

Imagem utilizada no post aqui verificado. Foto: Reprodução/Threads

Foto publicada em 2018 pela Reuters. Foto: NASA/REUTERS

Furacão Milton causa destruição na Flórida

Parte das mortes registradas nesta semana durante a passagem do furacão Milton foram decorrentes de uma onda de tornados que atravessou a área antes de a tempestade atingir a costa. Embora os meteorologistas tivessem previsto alguns tornados, comuns durante furacões, a escala e a intensidade dos que atingiram a Flórida eram mais semelhantes aos tornados poderosos que ocorrem no Meio-Oeste e no Sul dos Estados Unidos.

Há diferenças entre furacão e tornado. O primeiro é um ciclone tropical com ventos de 120 quilômetros ou mais originado nos oceanos Atlântico e Pacíico Leste. Já o tornado é uma violenta coluna de ar rotativa conectada a uma nuvem cumulonimbus. Ele tem formato de funil e, ao alcançar o solo, pode ser mais destrutivo que o furacão.