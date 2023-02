Vídeos sobre fraudes em GPS de caminhões-pipa são de 2017 e 2019, não atuais

São enganosos os posts que viralizaram na web tentando imputar ao atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fraudes em aparelhos GPS de caminhões da Operação Carro-Pipa, que levam água a comunidades no semiárido brasileiro. No Twitter, Facebook e WhatsApp, circulam pelo menos dois vídeos antigos sobre uma fraude que resultou em diversas prisões ao longo dos anos, principalmente no Ceará. Os responsáveis pelos carros-pipa removiam o GPS dos caminhões e o acoplavam em outros veículos – como carros de passeio, motos e até bicicletas – numa tentativa de fraudar a quilometragem percorrida pelos caminhões. O vídeos são verdadeiros, mas não foram feitos em 2023, no atual governo, e sim nos anos de 2017 e 2021.

Foto: Reprodução

A Operação Carro-Pipa, alvo da fraude flagrada pelos vídeos, é uma parceria entre o Exército e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ela credencia pipeiros – os responsáveis pelos caminhões-pipa – que devem cumprir um itinerário e entregar água e locais determinados pela operação. O pagamento é feito a partir da quilometragem do caminhão, marcada pelo GPS que fiscaliza onde a água foi entregue. Na prática, os fraudadores colocavam o GPS em outros veículos que faziam o percurso que o caminhão-pipa deveria fazer, enquanto este não necessariamente entregava a água onde deveria ou simplesmente a descartava.

Um dos vídeos usados nos posts enganosos é de uma reportagem do programa Cidade 190, exibido pela TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, em 12 de agosto de 2021. Na ocasião, a Polícia Federal prendeu dois homens suspeitos de acoplar o GPS de um caminhão-pipa em uma motocicleta. A fraude afetou moradores do município de Salitre (CE), que, naquele mesmo mês de agosto de 2021, teve situação de emergência por estiagem reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

O outro vídeo mostra um policial militar falando sobre o mesmo tipo de fraude e mostrando que dois GPS tinham sido retirados de caminhões-pipa e colocados em um carro de passeio. Nos aparelhos exibidos, é possível ver a placa de um dos caminhões fraudados: HUF-9774, que pertence a um caminhão Mercedes-Benz L, modelo 1214, de 1993, da cidade de Jaguaretama, também no Ceará. O policial usa uma farda azul, diferente do novo fardamento adotado pela Polícia Militar do estado em 2022, na cor verde oliva. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que o vídeo foi feito em 24 de março de 2017.

A legenda que acompanha boa parte dos vídeos também é mentirosa: ela diz que a polícia descobriu que “a história é pior ainda do que desligar a Transposição do São Francisco” e atribui tanto a fraude quanto o suposto desligamento ao PT: “Olha aí a turma do PT faz o L ASSIM É O PT (sic)”. Além de a fraude no GPS dos carros-pipa não poder ser atribuída ao atual governo, o Estadão Verifica já mostrou recentemente que o governo Lula mandou desligar a Transposição do Rio São Francisco.

Prisões acontecem pelo menos desde 2017

A primeira notícia localizada pelo Verifica sobre uma prisão relacionada a esse tipo de fraude foi publicada em fevereiro de 2017, quando três homens foram presos em Solonópole (CE) depois de serem flagrados com dois equipamentos G-Pipa. Também em fevereiro, mais dois homens foram presos com três GPS de caminhão-pipa em um carro de passeio no distrito de Banabuiu, em Pedra Branca (CE).

Em março, de novo em Solonópole, um homem foi preso também com aparelhos G-Pipa em um carro de passeio, um Chevrolet Prisma. Esta é a prisão que aparece no vídeo com um policial. “Na época, foram encontrados com o indivíduo equipamentos eletrônicos que teriam sido utilizados para fraudar o rastreamento de um veículo utilizado para a distribuição de água na região. Um procedimento instaurado na Delegacia Municipal de Solonópole, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi concluído e remetido à Justiça”, disse a SSPDS-CE, em nota.

Em maio de 2017, foi a vez de um homem ser flagrado usando um G-Pipa em uma moto no município de Orós (CE). Em setembro daquele mesmo homem, mais um homem foi preso pela PM do Ceará, desta vez no município de Milhã. Ele trafegava em um carro de passeio por uma rodovia levando quatro GPS que deveria estar em caminhões-pipa.

Antes dessas prisões, em janeiro de 2017, uma equipe da Polícia Militar flagrou o momento em que um motorista de caminhão-pipa despejava cerca de 9 mil litros de água potável em um córrego, em vez de entregar o recurso onde deveria, no município de Canindé. Como a prisão envolveu o motorista e o dono do caminhão, não há menção direta à fraude no GPS, e sim na Operação Carro-Pipa.

Em agosto de 2018, foi a vez de um homem ser preso em Campo Alegre de Lourdes (BA) com dez GPS de caminhão-pipa: ele fraudava as viagens dele e de outros nove motoristas. As próximas notícias são de julho e de novembro de 2019. Em julho, o 25º Batalhão de Caçadores do Exército no Piauí falou sobre a fraude com o GPS no estado, que acontecia no município de Acauã: pipeiros deixavam de entregar a água e colocavam o GPS dos caminhões em carros motos e até bicicletas, que faziam o percurso em seu lugar. Já em novembro, um homem foi preso levando GPS em seu próprio carro em Tauá (CE). Por fim, aparece a reportagem da TV Cidade, exibida em agosto de 2021, no Ceará.

O Estadão Verifica perguntou ao Exército, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e à PM do Ceará sobre eventuais prisões relacionadas a esse mesmo tipo de fraude ocorridas em 2023, mas não houve resposta. Também não foram encontradas notícias de operações nesse sentido em 2023 feitas por nenhuma das instituições.