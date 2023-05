O que estão compartilhando: governo federal quer enviar TVs 4K, óculos de realidade virtual e computadores para internos do Complexo de Bangu, enquanto dá desconto de apenas 13 centavos para gás e gasolina e corta benefícios para o Nordeste.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Um trecho do telejornal RJ2, da TV Globo, foi editado para cortar “do Estado” em “governo do Estado”. A reportagem mostra um projeto estadual, do Rio de Janeiro. A Presidência garante não haver discussão neste sentido em âmbito federal. Além disso, a redução dos preços foi de R$ 0,40 para a gasolina e de R$ 8,97 para o gás. Por fim, 9,76 milhões de famílias do Nordeste receberam Bolsa Família no último mês.

O projeto é do governo do Rio de Janeiro, e não federal Foto: Reprodução

Saiba mais: Postagens no Facebook e TikTok manipulam notícias do site G1 Rio de Janeiro e do telejornal RJ2, da TV Globo. Reportagens dos dois veículos informam que o governo do Rio de Janeiro estuda enviar para o Complexo de Bangu aparelhos Smart TV 4k, óculos de realidade virtual e computadores, após a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) aderir ao projeto ‘’Cultura Maker’', criado pela Secretaria de Estado de Educação em 2021. A lista inicial continha, ainda, itens como câmeras fotográficas profissionais e videogames, retirados posteriormente por segurança. O objetivo era que os equipamentos servissem às escolas que existem em Bangu e em outros presídios do Estado.

Nas redes sociais, entretanto, o conteúdo em vídeo foi editado. Logo no começo da peça original, voltada para a população do Rio de Janeiro, a âncora Ana Luiza Guimarães anuncia a reportagem afirmando que “o governo do Estado quer enviar para o Complexo de Bangu e outras prisões do estado dezenas de televisões Smart TV, de tecnologia 4k, notebooks, câmeras fotográficas profissionais e até videogames de última geração”. Em uma edição bastante amadora, na versão compartilhada nas redes sociais foi cortada a primeira menção à palavra “Estado”, dando a entender que a notícia se refere ao governo federal.

Na reportagem em si, um segundo corte foi feito quando a repórter informa que o material faz parte de um projeto chamado “Cultura Maker”. O post omite um trecho existente no vídeo original, em que é explicado que o projeto foi criado pela Secretaria de Estado de Educação e que tem como objetivo equipar as escolas da rede estadual com espaços pedagógicos e cursos inovadores.

Por fim, no conteúdo aqui verificado é deletado o final da reportagem, em que se informa que houve retificação na lista de equipamentos, com a retirada de mais de 50 itens. A âncora acrescenta os posicionamentos das secretarias de Educação e de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

Acima do vídeo, há um print com o título da notícia do G1, que não identifica de qual governo se tratava: estadual ou federal.

Gasolina, gás e Bolsa Família

No TikTok ainda foi acrescentada ao conteúdo a legenda “13 centavos a menos para o gás e a gasolina, corte de benefícios para o Nordeste e TV 4k para seus amigos presidiários”. O texto amplifica outra peça de desinformação já checada pelo Estadão Verifica.

O governo anunciou na semana passada que o botijão de gás de 13 kg seria repassado às distribuidoras por valor R$ 8,97 mais barato, e não 13 centavos. Já para a gasolina, foi anunciada redução de 40 centavos no litro.

Já a afirmação de que o governo está cortando os benefícios do Nordeste é enganosa. Há um recadastramento de beneficiários do Cadastro Único feito pelo governo desde fevereiro.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, está sendo realizado um processo de Qualificação do Cadastro Único para evitar o repasse incorreto de benefícios sociais. A Averiguação Cadastral Unipessoal, que analisa inconsistências na composição familiar, resultou no bloqueio do pagamento do Bolsa Família de 1,2 milhão de pessoas em todo o Brasil.

Isso não quer dizer que a população do Nordeste tenha ficado sem benefícios. No último dia 17, o Ministério informou que das 21,25 milhões de famílias contempladas pelo Bolsa Família em maio, 46% estão na região, que tem o maior número de atendidos no País. Conforme o órgão, quase 9,76 milhões de famílias receberam repasse total de R$ 6,37 bilhões, com tíquete médio de R$ 664,38.

Continua após a publicidade

A reportagem procurou as secretarias de Educação e Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, mas não recebeu resposta.

Conteúdo semelhante foi verificado pela AFP Checamos.