Postagem enganosa atribui a Lula declaração de que combate à dengue cabe somente aos prefeitos

No entanto, o corte replicado nas postagens omite que, na continuação, Lula defendeu que “cada um tem uma responsabilidade”. Na íntegra, o petista criticou aqueles que culpam apenas os agentes do governo, sem que cumpram seu papel no combate à doença.

“Se o prefeito tiver cuidado de limpar a cidade, de limpar a rua. Se o dono da casa tiver o cuidado de cuidar da sua casa, de não deixar água empoçada, de não deixar lixo. Cada um tem uma responsabilidade. Não é só o prefeito, não é só o governador, não é só o presidente da República. Nós, em casa, somos os primeiros a ter responsabilidade. Se tiver dengue na sua casa, veja se a dengue vem do vizinho ou vem da sua própria casa. Ao invés de xingar alguém, olhe se você cumpriu com o seu compromisso, se você cumpriu com o cuidado que você deve ter com a sua família, porque assim vai ser bom para todo mundo. A gente não pode ficar transferindo responsabilidade e acusações”, continuou.