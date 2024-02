Exposição com busto de Lula em Washington ocorreu em 2014

O que andam espalhando: que há um busto de bronze do presidente Luiz Inácio Lula da Silva exposto em um parque ao lado da Casa Branca.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. A homenagem ao presidente ocorreu, mas é antiga e já acabou. O busto de Lula ficou em exposição no parque National Mall de 9 de maio a 1º de agosto de 2014. Outras personalidades contempladas com estátuas foram o ex-presidente americano Abraham Lincoln, o escritor Gabriel García Márquez e os generais José de San Martín e Simón Bolívar, responsáveis pela campanha de independência de diversos países de colonização espanhola. O artista responsável pelas obras foi Yuan Xikun.

Exposição ocorreu em 2014 e já acabou. Foto: Arte/Estadão Verifica

Saiba mais: a exposição foi chamada de American States in Yuan Xikun’s Eyes (estados americanos sob a ótica de Yuan Xikun). Ela foi organizada para comemorar os 10 anos de participação da China como observadora na Organização dos Estados Americanos (OEA).

As informações podem ser conferidas no site da organização (clique aqui para ler). A nota informa que a exposição pretende “fomentar a compreensão mútua entre a cultura chinesa e os cenários multiculturais dos membros que formam a OEA”.

O jornal chinês Daily China também noticiou a abertura da exposição (clique aqui para ler). A reportagem explica que outras obras de Yuan Xikun já haviam sido utilizadas anteriormente por presidentes chineses para homenagear personalidades estrangeiras.

Os bustos expostos no National Mall, em 2014, eram réplicas. As estátuas originais estão em exibição permanente no International Friendship Sculpture Garden, em Pequim.